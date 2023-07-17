Смена оператора: как можно оплатить платную парковку в Алматы

В декабре прошлого года в Алматы создали государственного оператора платных парковок КГП на ПХВ «Алматы паркинг». Сейчас началась замена информационных табличек. На них будут указаны номер зоны, время парковки и способы оплаты.

Эскиз предоставлен пресс-службой акимата Алматы

— Районы с новыми информационными табличками будут мониториться мобильными комплексами фотовидеофиксации. На участках, где новые таблички отсутствуют и зоны не обозначены, оплата временно взыматься не будет, — предупредили в пресс-службе акимата.

На сегодня действуют три способа оплаты:

через банки второго уровня с помощью единого QR-кода, указанного на табличке. Пока оплата доступна с приложения Kaspi. Приложение Halyk Bank планируют подключить до конца августа. Также прорабатывается вопрос подключения приложений Forte Bank, Jusan Bank, «Банк ЦентрКредит»;

через мобильное приложение «Парковки Алматы», которое пользователи Android могут установить в Play Store. Приложение для пользователей Apple будет доступно после одобрения Apple Store во второй половине августа;

на сайте almaty-parking.kz. Для оплаты нужно на карте выбрать парковку, указать номер автомобиля и время парковки, далее ввести данные платёжной карты и завершить оплату.

С 11 августа 2023 года у автовладельцев появится возможность оплачивать парковку с помощью SMS и через терминалы QIWI и Kassa24.

Напомним, уже в этом году планируется увеличить плату за паркинг. В разных районах Алматы она будет дифференцирована. Зоны платных парковок планируют расширять во всех восьми районах мегаполиса. График работы парковок пока останется без изменений.