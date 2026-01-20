В составе национальной команды — 36 спортсменов.

Стало известно, кто представит Казахстан на XXV зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В составе национальной команды — 36 спортсменов.

По данным Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, лицензии получены по следующим видам спорта:

Фристайл-могул — 4 спортсмена;

Фристайл-акробатика — Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асан Асылхан, Аяна Жолдас;

Биатлон — 2 мужчины и 2 женщины (их имена определят после заседания тренерского штаба);

Горнолыжный спорт — Ростислав Хохлов, Александра Скороходова;

Лыжное двоеборье — 1 спортсмен;

Лыжные гонки — 7 спортсменов;

Прыжки на лыжах с трамплина — 2 спортсмена;

Конькобежный спорт — Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко;

Шорт-трек — Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан;

Фигурное катание — Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина.

Решение о составе сборной основано на результатах лицензионных этапов сезона 2025–2026 годов. Дополнительные квоты могут появиться позже по решению Международного олимпийского комитета.

Казахстанская команда будет бороться за медали по 10 видам спорта, включая биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл-могул и фристайл-акробатику.

Напомним, на Олимпиаде в Италии примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.