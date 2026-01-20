По итогам 2025 года Казахстан сумел удержать средний уровень стоимости жизни на стабильном уровне, несмотря на динамичное развитие экономики. Об этом свидетельствуют обновлённые данные крупнейшей мировой онлайн-базы «Numbeo», опубликованные в начале 2026 года.
По данным платформы, Казахстан продолжает занимать позиции среди стран с умеренной стоимостью жизни — значительно ниже, чем в США, странах Европейского союза, большей части СНГ, а также Турции и Китае. При этом показатель покупательской способности казахстанцев остаётся относительно высоким — страна занимает 78-е место из 155 исследуемых государств.
В расчёт стоимости жизни входят такие ключевые факторы, как цены на продукты питания, товары первой необходимости, услуги общественного питания, проезд в транспорте и коммунальные услуги. Базовой точкой отсчёта при расчёте индекса служат средние показатели по Нью-Йорку, взятые за 100%.
В региональном сравнении среди стран СНГ самой «дорогой» для жизни остаётся Армения, за ней следуют Россия, Азербайджан и Беларусь. Казахстан же оказался на пятой позиции в регионе по уровню стоимости жизни, обойдя такие государства, как Таджикистан и Узбекистан.
Данные «Numbeo» формируются на основе статистики и оценок пользователей из разных стран, а также информации от международных экспертов, что позволяет получить достаточно объективную картину уровня жизни населения в разных частях мира.