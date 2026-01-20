Согласно данным крупнейшей мировой онлайн-базы «Numbeo» страна занимает 78-е место из 155 исследуемых государств.

По итогам 2025 года Казахстан сумел удержать средний уровень стоимости жизни на стабильном уровне, несмотря на динамичное развитие экономики. Об этом свидетельствуют обновлённые данные крупнейшей мировой онлайн-базы «Numbeo», опубликованные в начале 2026 года.

По данным платформы, Казахстан продолжает занимать позиции среди стран с умеренной стоимостью жизни — значительно ниже, чем в США, странах Европейского союза, большей части СНГ, а также Турции и Китае. При этом показатель покупательской способности казахстанцев остаётся относительно высоким — страна занимает 78-е место из 155 исследуемых государств.

В расчёт стоимости жизни входят такие ключевые факторы, как цены на продукты питания, товары первой необходимости, услуги общественного питания, проезд в транспорте и коммунальные услуги. Базовой точкой отсчёта при расчёте индекса служат средние показатели по Нью-Йорку, взятые за 100%.

В региональном сравнении среди стран СНГ самой «дорогой» для жизни остаётся Армения, за ней следуют Россия, Азербайджан и Беларусь. Казахстан же оказался на пятой позиции в регионе по уровню стоимости жизни, обойдя такие государства, как Таджикистан и Узбекистан.

Данные «Numbeo» формируются на основе статистики и оценок пользователей из разных стран, а также информации от международных экспертов, что позволяет получить достаточно объективную картину уровня жизни населения в разных частях мира.