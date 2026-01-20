Частный дом сгорел в районе Второго рабочего посёлка.

По данным ДЧС ЗКО, 18 января в 11:58 на пульт номера оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в Уральске на улице Павлодарской загорелся частный жилой дом. Огонь охватил одноэтажное здание на площади около 50 квадратных метров.

— Пожар локализовали в 12:27, полностью потушили в 12:39. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, материалы переданы в департамент полиции. На месте работали 18 сотрудников ДЧС и 6 единиц техники, — сообщили в ведомстве.

К слову, в доме проживали две семьи: трое взрослых и четверо детей, младшему из которых всего четыре месяца.