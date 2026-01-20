Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел страны Михай Попшой.

Республика Молдова запустила юридическую процедуру выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел страны Михай Попшой в эфире государственного радио, передает РБК.

По его словам, правительство начало денонсацию трёх ключевых соглашений, лежащих в основе членства Молдовы в СНГ:

• Устава СНГ, подписанного в Минске в январе 1993 года;

• Соглашения о создании СНГ от декабря 1991 года;

• соответствующего приложения к этому соглашению.

— Мы уже находимся в процессе согласования денонсации трёх соглашений… С отказом от этих трёх основополагающих соглашений Республика Молдова официально больше не будет частью СНГ, — отметил Попшой.

Министр подчеркнул, что фактически страна давно прекратила активное участие в деятельности СНГ, но юридический статус пока оставался неизменным. Процедуру планируется завершить на уровне правительства к середине февраля, после чего документы будут переданы на рассмотрение парламента.

После одобрения парламентом и формального уведомления исполнительного комитета СНГ Молдова перестанет быть членом организации. В соответствии с регламентом прекращение сотрудничества происходит через 12 месяцев после подачи соответствующего уведомления.

Решение о выходе рассматривается в контексте политического курса Кишинёва на укрепление европейской ориентации страны и дальнейшее сближение с Евросоюзом.