Принято более 26 законов и реализуются масштабные проекты в ключевых сферах.

В Казахстане продолжается системная работа по реализации курса главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного на заседаниях Национального курултая, рассказали в правительстве. Для практической реализации инициатив обеспечена нормативно-правовая база — уже принято более 26 законов и реализуются масштабные проекты в ключевых сферах.

Инфраструктура и комфорт граждан

Одним из приоритетов стала модернизация транспортной инфраструктуры и инженерных сетей, что напрямую влияет на деловую активность и комфорт жизни в регионах. В рамках поручений дан старт строительству трассы «Астана–Аркалык–Торгай–Иргиз» протяжённостью около 896 км, которая обеспечит прямой выход к международному транспортному маршруту.

Также ведутся работы по восстановлению аэропорта Аркалыка, эксплуатация которого была приостановлена с 1992 года. На реконструкцию взлётно-посадочной полосы и строительство нового терминала выделено 5,5 млрд тенге, завершение работ планируется в 2026 году.

Законность и безопасность

Важная часть работы правительства — укрепление правопорядка на основе принципа «Закон и порядок». В рамках исполнения поручений были приняты ключевые законодательные меры: единый Закон «О профилактике правонарушений», ужесточено регулирование игорного бизнеса, введён полный запрет на ввоз и распространение вейпов, а также реализуется комплексный план борьбы с наркобизнесом на 2026–2028 годы.

Кроме того, разрабатываются поправки, упорядочивающие условия содержания осуждённых женщин, включая беременных и имеющих детей, а также уточняются подходы к теологическому образованию за рубежом.

Социальная сфера и человеческий капитал

Важный акцент делается на развитии человеческого капитала. В социальной сфере реализуются масштабные программы по поддержке детей, здравоохранению и образованию. Так, в рамках единой программы «Дети Казахстана» будут усилены меры по безопасности, правам ребёнка, доступу к качественному образованию и медицине. Более 10 500 школ и детских учреждений уже оснащены современными системами безопасности.

Также ведётся ликвидация дефицита ученических мест — в 2025 году строилось 232 школы на 267 000 мест, а до 2029 года планируется полностью обновить инфраструктуру более 1200 школ по всей стране.

Культура, спорт и цифровизация

В сфере культуры поддерживаются отечественные анимационные проекты и реализуются международные инициативы, включая открытие Культурного центра Казахстана в Пекине и планы на аналогичный центр в Москве.

В спорте продолжается процесс коммерциализации и приватизации футбольных клубов, а в Актау введён в эксплуатацию новый многофункциональный спортивный комплекс стоимостью 13,6 млрд тенге.

Также реализуются ключевые проекты цифровизации: запуск Национальной платформы искусственного интеллекта, разработка Национального цифрового архива и модернизация регулирования цифровых активов с учётом передовой международной практики.