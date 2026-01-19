Инцидент произошел в здании общепита.

Происшествие случилось 19 января в 17:45 в городе Хромтау. В районе, который местные жители называют оренбургскими дворами, в здании общепита произошёл хлопок газового оборудования, который используют для горячего водоснабжения. Об этом сообщили сообщили в ДЧС региона.

На место выехали две пожарные машины и семь сотрудников. Из-за хлопка произошло обрушение конструкций здания на площади порядка 80 квадратных метров. В ДЧС уточнили, что хлопок газовоздушной смеси произошел из газового баллона объемом 12 литров. Поэтому не подлежит учету как пожар.

При этом данный случай относится к ЧС техногенного характера внезапный выброс огня и газа в здании.

Пострадали пять человек. Их с ожогами различной степени доставили в Хромтаускую райбольницу.

- Один пациент в реанимации, четверо — в травматологическом отделении. Больным оказывают всю необходимую помощь, - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Айман КАРИМ