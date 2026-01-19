Для Овнов, Тельцов, Козерогов и Рыб оно может стать поворотным моментом.

Новолуние 18 января 2026 года в знаке Козерога считается одним из самых сильных астрологических событий начала года, передают астрологи Mixnews. Оно помогает сочетать практичность и долгосрочные цели с интуицией и внутренней мудростью, создавая благоприятный момент для важных перемен и исполнения желаний у некоторых знаков зодиака.

Новолуние — это всегда символ начала нового цикла, когда можно «посеять семена» будущих планов и намерений, которые со временем обязательно прорастут. Особенно мощным оно считается в 28-м градусе Козерога — знака, ассоциирующегося со структурой, зрелостью и успехом, а также с реализацией долгосрочных стремлений.

Астрологи выделяют четыре знака зодиака, для которых это новолуние может стать поворотным моментом.