Новолуние 18 января 2026 года в знаке Козерога считается одним из самых сильных астрологических событий начала года, передают астрологи Mixnews. Оно помогает сочетать практичность и долгосрочные цели с интуицией и внутренней мудростью, создавая благоприятный момент для важных перемен и исполнения желаний у некоторых знаков зодиака.
Новолуние — это всегда символ начала нового цикла, когда можно «посеять семена» будущих планов и намерений, которые со временем обязательно прорастут. Особенно мощным оно считается в 28-м градусе Козерога — знака, ассоциирующегося со структурой, зрелостью и успехом, а также с реализацией долгосрочных стремлений.
Астрологи выделяют четыре знака зодиака, для которых это новолуние может стать поворотным моментом.
Овен: этот период поможет освободиться от излишнего «тягаря одиночества» и научит привлекать союзников и доверять окружающим.
Телец: новолуние делает акцент на вере в свои мечты и внутреннюю силу. Сейчас можно почувствовать, как ваши сокровенные желания начинают обретать реальные очертания.
Козерог: для представителей своего знака это событие — шанс пересмотреть старые убеждения о том, что успех должен даваться только через трудности. Сейчас цели могут достигаться легче и естественнее.
Рыбы: Интуиция Рыб усиливается до почти «пророческого» уровня. Новолуние помогает им соединить внутренние ощущения с реальными возможностями, что способствует проявлению изобилия и удачи.