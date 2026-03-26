Корпорация сообщает о завершении сделки по реорганизации части активов Группы в связи с изменениями в составе участников ТОО «Корпорация Казахмыс». Данное решение направлено на оптимизацию структуры бизнеса, повышение прозрачности управления и фокус на профильных направлениях деятельности.
В результате сделки сформирован обновлённый периметр компаний, который продолжит работу в составе Группы. В него входят следующие юридические лица:
* ТОО «Корпорация Казахмыс»
* ТОО «Maker (Мэйкер)»
* ТОО «Kazakhmys Barlau (Казахмыс Барлау)»
* ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»
* ТОО «Kazakhmys Maintenance Services (Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз)»
* ТОО «Медицинский центр Жезказган»
* АО «Авиакомпания Жезказган-эйр (ZHEZAIR)»
* ТОО «Zhanashyr Project (Жанашыр Проджект)»
* ТОО «Kazakhmys Development (Казахмыс Девелопмент)»
* ТОО «Итауыз Project»
* ТОО «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба Партнер»
* ТОО «Mineral operating»
* ТОО «Даутбай PROJECT»
* ТОО «Тамды-Саинбулак Project»
* ТОО «Kazakhmys Progress (Казахмыс Прогресс)»
* ЧУ «Технологический колледж корпорации «Казахмыс»
* ЧУ «Политехнический колледж корпорации «Казахмыс»
* ТОО «Дюсембай Project»
* ТОО «Алтынказган Project»
* ТОО «Идыгей Project»
* ТОО «Бенкала Cuprum Project»
* ТОО «SN Mining»
* ТОО «BM Mining»
* ТОО «СП Жетымшокы»
* ТОО «North Nurkazgan Project (Норт Нурказган Проджект)»
* ТОО «QazREM Mining»
* ТОО «Qazaq Geophysics (QG)»
* ТОО «GEMSTONE-KZ»
* ТОО «Creative Ulytau»
* ТОО «FZE KZ (ФЗЕ КЗ)»
* ТОО «Жамбылмыс»
* НАО «Университет Улытау»
Вместе с тем, в связи с изменениями в структуре собственности, ряд компаний не относится к текущей деятельности Корпорации и находится в собственности иных юридических лиц.
К таким компаниям относятся:
* ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)
* ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
* ТОО «Kazakhmys Coal» (Казахмыс Коал)
* ТОО «KAZ GREEN ENERGY»
* ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
* АО «Страховая компания Казахмыс»
* АО «КСЖ «KM Life»
* ТОО СП «КазБелАЗ»
* ТОО «Жезказганская распределительная электросетевая компания»
Корпорация обращает внимание, что все вопросы, касающиеся деятельности указанных организаций, находятся вне зоны её ответственности и должны адресоваться непосредственно их собственникам и руководству.
Реализация сделки не оказывает влияния на текущую производственную деятельность, исполнение обязательств перед сотрудниками, партнёрами и государственными органами. Все ключевые процессы продолжают функционировать в штатном режиме.
Компания подтверждает приверженность принципам промышленной безопасности, устойчивого развития и социальной ответственности, а также продолжит реализацию ранее заявленных инвестиционных программ.
Дополнительная информация о деталях сделки может быть раскрыта в объёме, предусмотренном действующим законодательством и корпоративными обязательствами.
Источник: t.me/kazakhmys_news