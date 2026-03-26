Корпорация сообщает о завершении сделки по реорганизации части активов Группы в связи с изменениями в составе участников ТОО «Корпорация Казахмыс». Данное решение направлено на оптимизацию структуры бизнеса, повышение прозрачности управления и фокус на профильных направлениях деятельности.

В результате сделки сформирован обновлённый периметр компаний, который продолжит работу в составе Группы. В него входят следующие юридические лица:

* ТОО «Корпорация Казахмыс»

* ТОО «Maker (Мэйкер)»

* ТОО «Kazakhmys Barlau (Казахмыс Барлау)»

* ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»

* ТОО «Kazakhmys Maintenance Services (Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз)»

* ТОО «Медицинский центр Жезказган»

* АО «Авиакомпания Жезказган-эйр (ZHEZAIR)»

* ТОО «Zhanashyr Project (Жанашыр Проджект)»

* ТОО «Kazakhmys Development (Казахмыс Девелопмент)»

* ТОО «Итауыз Project»

* ТОО «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба Партнер»

* ТОО «Mineral operating»

* ТОО «Даутбай PROJECT»

* ТОО «Тамды-Саинбулак Project»

* ТОО «Kazakhmys Progress (Казахмыс Прогресс)»

* ЧУ «Технологический колледж корпорации «Казахмыс»

* ЧУ «Политехнический колледж корпорации «Казахмыс»

* ТОО «Дюсембай Project»

* ТОО «Алтынказган Project»

* ТОО «Идыгей Project»

* ТОО «Бенкала Cuprum Project»

* ТОО «SN Mining»

* ТОО «BM Mining»

* ТОО «СП Жетымшокы»

* ТОО «North Nurkazgan Project (Норт Нурказган Проджект)»

* ТОО «QazREM Mining»

* ТОО «Qazaq Geophysics (QG)»

* ТОО «GEMSTONE-KZ»

* ТОО «Creative Ulytau»

* ТОО «FZE KZ (ФЗЕ КЗ)»

* ТОО «Жамбылмыс»

* НАО «Университет Улытау»

Вместе с тем, в связи с изменениями в структуре собственности, ряд компаний не относится к текущей деятельности Корпорации и находится в собственности иных юридических лиц.

К таким компаниям относятся:

* ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

* ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)

* ТОО «Kazakhmys Coal» (Казахмыс Коал)

* ТОО «KAZ GREEN ENERGY»

* ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»

* АО «Страховая компания Казахмыс»

* АО «КСЖ «KM Life»

* ТОО СП «КазБелАЗ»

* ТОО «Жезказганская распределительная электросетевая компания»

Корпорация обращает внимание, что все вопросы, касающиеся деятельности указанных организаций, находятся вне зоны её ответственности и должны адресоваться непосредственно их собственникам и руководству.

Реализация сделки не оказывает влияния на текущую производственную деятельность, исполнение обязательств перед сотрудниками, партнёрами и государственными органами. Все ключевые процессы продолжают функционировать в штатном режиме.

Компания подтверждает приверженность принципам промышленной безопасности, устойчивого развития и социальной ответственности, а также продолжит реализацию ранее заявленных инвестиционных программ.

Дополнительная информация о деталях сделки может быть раскрыта в объёме, предусмотренном действующим законодательством и корпоративными обязательствами.

Источник: t.me/kazakhmys_news