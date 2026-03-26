Преподаватель учебного центра в Актобе два года продавал родителям иллюзию поступления в специализированную школу без экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда №2. За свои услуги он взял более трех миллионов тенге, но вместо парт ученики и их семьи получили статус потерпевших в уголовном деле.

История развернулась в период с 2024 по 2025 год. Работая в учебном центре, педагог нашел «золотую жилу» - родителей, которые мечтали отдать детей в школу с углубленным изучением профильных предметов, но опасались жесткого конкурсного отбора.

Он убедил двоих актюбинцев, что может решить вопрос за деньги. Поверив авторитету учителя, семьи передали ему в общей сложности 3,2 миллиона тенге. Разумеется, никакого влияния на приемную комиссию мужчина не имел.

Когда обман вскрылся, дело дошло до суда №2 города Актобе. Педагог не стал отпираться и полностью признал вину. Его слова подтвердили не только показания обманутых родителей, но и банковские выписки, зафиксировавшие переводы крупных сумм.

Чтобы смягчить приговор, мужчина пошел на полное возмещение ущерба. К моменту финала процесса он вернул все деньги пострадавшим. Это, наряду с наличием маленьких детей и чистосердечным раскаянием, уберегло его от реального тюремного срока.

Суд признал мужчину виновным в неоднократном мошенничестве. Итоговое наказание - три года ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.