Проекты проходят госэкспертизу, параллельно готовятся новые объекты с участием инвесторов.

В Казахстане готовят проектно-сметную документацию для строительства малых гидроэлектростанций сразу на трёх водохранилищах, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации. Речь идет о Самаркандском водохранилище в Карагандинской области, Каргалинском — в Актюбинской области и Каракольском — в области Абай.

Как уточнили в ведомстве, на данный момент все три проекта находятся на стадии государственной экспертизы. Кроме того, планируется разработать документацию еще по пяти объектам, при этом три из них предполагается реализовать с привлечением частных инвесторов.

Работы ведутся в рамках Дорожной карты по развитию малых гидроэлектростанций на гидротехнических сооружениях РГП «Казводхоз», принятой в сентябре прошлого года. На сегодня уже определены 29 объектов, подходящих для размещения малых ГЭС.