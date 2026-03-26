В Казахстане готовят проектно-сметную документацию для строительства малых гидроэлектростанций сразу на трёх водохранилищах, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации. Речь идет о Самаркандском водохранилище в Карагандинской области, Каргалинском — в Актюбинской области и Каракольском — в области Абай.
Как уточнили в ведомстве, на данный момент все три проекта находятся на стадии государственной экспертизы. Кроме того, планируется разработать документацию еще по пяти объектам, при этом три из них предполагается реализовать с привлечением частных инвесторов.
Работы ведутся в рамках Дорожной карты по развитию малых гидроэлектростанций на гидротехнических сооружениях РГП «Казводхоз», принятой в сентябре прошлого года. На сегодня уже определены 29 объектов, подходящих для размещения малых ГЭС.
– В результате реализации Дорожной карты общий объем выработки электроэнергии на гидротехнических сооружениях РГП «Казводхоз» составит 30 МВт в год. На балансе предприятия уже имеются три малые ГЭС. Они расположены на Сергеевском гидроузле в Северо-Казахстанской области, на Интумакском водохранилище в Карагандинской области и на гидроузле «Достык» на реке Хоргос, – рассказал вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.