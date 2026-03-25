В мессенджерах распространились фотографии и информация о том, что в вблизи села в ЗКО упал беспилотник.

Между тем, в департаменте полиции ЗКО информацию подтвердили.

По данным ведомства, предметы, похожие на фрагменты беспилотного летательного аппарата” обнаружили в Акжайыкском районе. По факту проводится проверка.

— Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, — уточнили в полиции.

Отметим, что это не первый случай падения беспилотников в ЗКО. Однако до сегодняшнего дня министерство обороны РК не сообщило о результатах расследования.