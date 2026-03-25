На Западе Казахстана ожидается погода без осадков.

По данным синоптиков Gismeteo.kz, 26 марта в Уральске будет облачно, без осадков. Днём температура воздуха составит около +13°C, ночью опустится до −+2°C.

В Атырау также прогнозируется облачная погода. днём столбики термометров поднимутся до +20°C, ночью — до +7°C. Осадков не ожидается.

В Актау сохранится самая тёплая погода среди западных регионов — днём воздух прогреется до +20°C, ночью температура составит около +14°C. Погода будет сухой.

В Актобе облачно, без осадков. Днём +15°C, ночью температура опустится до +3°C. Осадков не ожидается.