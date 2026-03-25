С 12 марта в городе активнее начали использовать возможности интеллектуальной системы управления транспортными потоками, в том числе «умные» светофоры и камеры наблюдения. На сегодняшний день к интеллектуальной системе управления дорожным движением подключены 78 светофоров. Из них 73 расположены на перекрёстках, ещё 5 – на пешеходных переходах, сообщает Региональная служба коммуникаций.

По словам пресс-секретаря акима города Атырау Еркеназ Калижан, система внедряется поэтапно. В первую очередь она охватывает наиболее загруженные магистральные улицы и крупные перекрёстки, где наблюдается высокая интенсивность транспортного потока.

— Главная особенность «умных» светофоров – использование элементов искусственного интеллекта. Система включает датчики транспортного потока, камеры видеонаблюдения, специальное программное обеспечение и централизованный центр управления. Благодаря этому светофоры могут адаптироваться к реальной дорожной ситуации и регулировать продолжительность сигналов, что способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий, — сказала Еркеназ Калижан.

Отдельное внимание уделено проезду спецтранспорта. При необходимости система может оперативно изменить фазы светофора, чтобы быстрее пропустить автомобили скорой помощи, пожарной службы и полиции.

Всего в Атырау в рамках проекта планируется установить более 600 светофоров. Для оптимизации движения транспорта и пешеходов в систему уже введено свыше 160 тысяч данных.