Строительство водопровода началось в июле этого года. - На строительство водопровода было выделено 249 млн тенге. Его протяженность составляет 36 километров. Теперь жителям села Нурсай в сутки будет подаваться 128 кубометров воды, - отметил заместитель акима области Багдат АЗБАЕВ. Стоит отметить, что вода теперь есть не только в жилых домах, но и в школе, амбулатории, доме культуры и акимате.