Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила. Только в октябре текущего года в Атырауской области с признаками тяжелой острой респираторной инфекции в областную больницу обратилось 103 беременные женщины. - У 13 из них состояние было крайне тяжелым, так как ОРВИ перешло в пневмонию. Три беременные женщины были отправлены санавиацией в Астану в Центр материнства и детства, двух женщин перевезли в Алматы, одну женщину поместили Научно-исследовательский институт кардиологии, - рассказали на брифинге. По словам Дины КЕМЕЛОВОЙ, помимо вышеуказанных случаев было зарегистрировано два летальных исхода беременных от пневмонии. - К сожалению, многие отказываются от вакцинации, а это может привести к печальному исходу. Так, что если у беременной женщины поднялась температура, появился сухой кашель, нужно немедленно обращаться в поликлинику либо вызывать скорую. Болезнь развивается стремительно и молниеносно, - рассказала Дина КЕМЕЛОВА. Отметим, что на эпидсезон 2016- 2017 года в Атырауской области на проведение бесплатной вакцинации уязвимых групп населения из местного бюджета было выделено 26 млн тенге и было закуплено 30416 доз вакцины против гриппа. Всего по области против гриппа привито более 40627 тысяч человек (6,8% от общего количества населения), в том числе из средств местного бюджета привито 30416 человек (медицинские работники, дети состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях, ослабленные и часто болеющие дети старше 6 месяцев, дети из детских домов, домов ребенка, контингенты домов престарелых и инвалидов, беременные во втором и третьем триместре беременности и по эпидемиологическим показаниям). За счет работодателей сделали прививки 8440 человек. Помимо этого, в 2017 году за счёт местного бюджета вакцинацию будут проходить учителя школ и воспитатели детских садов. - Лица не входящие в уязвимую группу населения по желаю могут получить на платной основе прививки против гриппа, которые проводятся в городских, районных поликлиниках и частных клиниках в период с октября по ноябрь, - рассказал. - Кроме вакцинации существует еще один способ защиты от гриппа - неспецифическая профилактика. Неспецифическая профилактика - это правильное питание, избегание мест скопления большого количества людей, влажная уборка помощений, проветривание и прочее.