Как следует из приговора суда, 25 сентября этого года ЕРКИНОВ получил от жителя Актобе 30 000 тенге. Потерпевший перечислил деньги на банковскую карточку полицейского. Взамен сотрудник дорожно-патрульной службы закрыл глаза на отсутствие у водителя обязательного страхового полиса. В тот же день путем вымогательства полицейский получил на карточку еще 50 000 тенге. Эти деньги ему перечислил водитель, которого уличили в нетрезвом вождении. По данным следствия, подсудимый пригрозил автолюбителю лишением прав и предложил способ, как можно откупиться. В итоге суд приговорил ЕРКИНОВА к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Оглашение состоялось в актовом зале департамента внутренних дел, в присутствии десятка бывших коллег подсудимого. В зале были также и родные ЕРКИНОВА. После оглашения приговора, его мать не сдержала слез. Судом вынесено частное постановление в адрес руководства Актюбинского ДВД. - На сегодняшний день сотрудники дорожно-патрульной службы не обеспечены видеорегистраторами. Имеющиеся в пользовании видеорегистраторы находятся в неисправном состоянии, также в состоянии, позволяющем их отключение. При несении службы по охране общественного порядка сотрудники местной полицейской службы формально получают эти приборы, которые фактически ими по прямому назначению не используются. Это свидетельствует о низком уровне проведения органами внутренних дел профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению совершения сотрудниками правонарушений, - подчеркнула после оглашения приговора