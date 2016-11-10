Иллюстративное фото из архива "МГ" Женщина ехала с грудным сыном из Казталовского района на свадьбу. На дорогах в этот день был гололед, и водитель не справился с управлением. В результате машина столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем. Трехмесячный пассажир вылетел из окна машины. - Сейчас ребенок находится в детской многопрофильной больнице с диагнозом "кровоизлияние в мозг". Состояние расценивается как крайне тяжелое, - сообщила главный специалист управления здравоохранения ЗКО Айнаш ГУБАЙДУЛЛИНА. Специалисты настоятельно рекомендуют не выезжать без необходимости с детьми в плохую погоду и обязательно перевозить их в специальных удерживающих устройствах.