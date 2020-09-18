Депутаты также отметили, что Правительству необходимо обеспечить централизованный контроль над организацией дежурных классов в регионах, передает Informburo.kz.

Все отечественные платформы (Bilimland.kz, Daryn.online и Kundelik.kz) имеют общий недостаток, связанный с низкой скоростью работы. С тем же объёмом интернет-трафика зарубежные онлайн-ресурсы и приложения работают значительно быстрее. В первый же день учебы в Алматы возник сбой платформы Bilimland в момент подключения к ней более 70 тысяч пользователей.

Запущенный тариф "Білім" предоставляет безлимитный доступ только к казахстанским образовательным ресурсам. Дополнительный ежемесячный интернет-трафик в объёме 1 Гб, дающий доступ к зарубежным ресурсам, недостаточен. Сверх лимита пользователям приходится переплачивать из собственных средств.

"Обеспечение учащихся бесплатным доступом к интернету в условиях дистанционного обучения является обоснованным ввиду конституционных гарантий граждан на бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях", – подчеркнули депутаты.

Не обеспечена защита несовершеннолетних в информационном пространстве. Приложение Zoom критикуют за утечку видеозаписей и личной контактной информации. Серьёзную опасность представляет возможность прерывания и подключения к конференциям злоумышленников с целью демонстрации негативного контента. Такие случаи уже имели место в нынешнем учебном году.

"Обеспокоенность родителей вызывает качество преподавания в дежурных классах, так как профильные специалисты-педагоги задействованы для проведения занятий в дистанционном формате. К тому же сам уполномоченный орган признал наличие дефицита педагогических кадров", – отметили сенаторы.

Депутаты Сената Мухтар Кул-Мухаммед и Аскар Шакиров направили в Правительство запрос, в котором попросили назвать конкретные сроки создания единой образовательной онлайн-платформы и поинтересовались, планирует ли государство возместить родителям дополнительные расходы, понесённые из-за дистанционного обучения. Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана посвятил целый блок проблемам в сфере образования. Он указал на важность создания единой образовательной онлайн-платформы, содержащей все необходимые функции для организации полноценного учебного процесса. Президент подчеркнул важность традиционных форм занятий, общения с учителями и одноклассниками, и поручил Правительству внести соответствующие предложения для принятия приемлемого решения. В обществе всё чаще звучат призывы вернуться к традиционному формату обучения. Дистанционное обучение вызвало дополнительные проблемы и неудобства практически в каждой семье, будь то отсутствие интернета и техники или нехватка времени для помощи ребёнку из-за загруженности на работе. Общественность беспокоится за будущее детей, их уровень знаний и навыков. Многие ожидали, что стабильная ситуация по Covid-19 позволит учащимся вернуться в школы уже в первой четверти, однако 10 сентября зампремьера, главы Минздрава и МОН официально заявили, что возобновлять традиционное обучение пока рано. При этом, как констатируют сенаторы, государство не создало должных условий, чтобы организовать эффективный процесс онлайн-обучения.