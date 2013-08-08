Сестра осужденного директора Пойменского ХПП сделала заявление для прессы

Сегодня с открытым заявлением для СМИ на улицу Дины НУРПЕИСОВОЙ вышла семья осужденного директора Пойменского ХПП Малика ИМАНГАЛИЕВА. Напомним, что 31 мая Уральский городской суд приговорил директора ТОО «Пойменское хлебоприемное предприятие» к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье 177 - «Хищение и растрата вверенного имущества». Тогда учредитель ТОО Мурат ЖАРКЕЕВ был отпущен на свободу, а директор в данный момент отбывает наказание в колонии. - Мы подали апелляцию, так как не согласны с таким приговором, - заявила старшая сестра Малика ИМАНГАЛИЕВА Светлана САДВАКАСОВА. – Но 31 июля апелляционная коллегия решение суда первой инстанции оставила без изменения. На днях мы получим решение на руки и будем готовить документы для кассации. Такого приговора даже убийцам не выносят. Я приехала на защиту брата из Кокшетау, будем добиваться освобождения брата или смягчения наказания до последнего. Но если и здесь нам не помогут, то пойдем выше, обратимся в Верховный суд, должны же быть где-то справедливые люди. Как так получилось, что учредителя освободили, а его одного посадили?! На защиту сына в Уральск приехали и пожилые родители Малика ИМАНГАЛИЕВА - они проживают в селе Володарка Зеленовского района. Отец Кадырхан ИМАНГАЛИЕВ также не верит в справедливость приговора и надеется на пересмотр дела в дальнейшем. - Когда приходили конфисковать имущество, даже копилку у ребенка забрали. У него за душой ничего нет, миллионы крал не он, - заявил отец Кадырхан ИМАНГАЛИЕВ.