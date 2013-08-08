В атырауском кафе узбек работал поваром без санкнижки
po-krasote.ru Повар без санитарной книжки родом из Узбекистана был выявлен во время операции «Мигрант», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. Как рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА, нелегала сотрудники миграционной полиции задержали в одном из местных кафе на пищеблоке во время приготовления еды для посетителей. После проверки выяснилось, что 45-летний гастарбайтер из соседней республики числился в заведении поваром и был привлечен к трудовой деятельности незаконно. - По данному факту возбуждено административное производство по ст. 396, ч. 4 КоАП РК - «Осуществление иностранцем трудовой деятельности в РК без получения разрешения на трудоустройство». Гражданин Узбекистана по закону должен будет выплатить штраф в размере 25 МРП, - пояснила Гульназира МУХТАРОВА. Всего же с 5 по 7 августа в рамках проведения операции «Мигрант» полицейские проверили 232 компании на выявление фактов привлечения иностранной рабочей силы. Таким образом, за трое суток было выявлено около 80 нарушений миграционного законодательства Республики Казахстан, выявлены 75 граждан СНГ, незаконно работающих в области. Кроме этого, для установления личности в приемник-распределитель ДВД водворены 29 человек.