Северное сияние наблюдали жители Казахстана, России и Беларуси. Причиной явления стала сильная магнитная буря.

Сильная магнитная буря, достигшая уровня G3 (всего их пять) стала одной из наиболее мощных за последние несколько лет и продолжалась около 12 часов. Об этом написал научный сотрудник Центра погоды в России «Фобос» Михаил Леус. Он заранее предупреждал о северном сиянии.

Уникальное небесное явление в ночь на шестое ноября наблюдали жители многих регионов России, Беларуси и нескольких областей Казахстана. Судя по сообщениям в социальных сетях, северное сияние смогли увидели жители Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо- и Западно-Казахстанской областей.

Ранее подобное явление происходило в апреле. Тогда северной сияние удалось увидеть жителям некоторых регионов России, Украины и Беларуси.