Как сообщили в акимате Бурлинского района, девять социальных проектов, каждый из которых направлен на защиту прав и интересов социально уязвимых слоев населения, в том числе женщин и детей, реализуется в районе.

Так, в рамках Национальной программы по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, карьерным центром проводится краткосрочное обучение безработных. В 2022 году переобучилось 24 женщин, в 2023 году направлены на обучение 19 безработных женщин.

Кроме того, в рамках государственного социального заказа в Бурлинском районе с 2018 года реализуется социальный проект «Оказание специальных социальных услуг жертвам бытового насилия».

В 2018-2019 годах социальный проект осуществлял общественный фонд «Ықылас», в 2020-2022 годы НПО «ЖасДарын», с 2023 года проект реализует ОО «Центр реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями «Малика».

Открыт центр оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия, рассчитанный на девять человек.

За четыре года специальные социальные услуги получили 147 человек, в том числе 49 женщин, 12 мужчин, 86 детей. С начала 2023 года в центр были приняты 32 человека, в том числе 12 женщин, 20 детей.