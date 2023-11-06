Путин прилетит в Казахстан на этой неделе — СМИ

Журналист государственного телеканала «Россия» Павел Зарубин сообщил о предстоящем визите президента РФ Владимира Путина в Казахстан на этой неделе. В своём Telegram-канале он публиковал отрывок программы «Москва. Кремль. Путин», где без подробностей анонсируется официальный визит в Астану.

Кремль официально не сообщал о планах президента Россию на предстоящую неделю.

В последний раз переговоры президентов двух стран состоялись седьмого октября в резиденции Путина в Ново-Огарево, сообщало издание «Ведомости».