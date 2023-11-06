МВД завершило широкомасштабную спецоперацию по пресечению канала поступления из-за рубежа поставок пищевого мака. Он имел значительные примеси маковой соломы и опия, сообщает Polisia.kz.

Маковая соломка представляет собой неочищенный опийный мак, который является сильнодействующим наркотиком

Задержания провели в Уральске, Актобе, Шымкенте и Алматы. Восемь подозреваемых закупали опийный мак в Алматы и продавали его на западе страны.

— Организовал наркотрафик 50-летний житель Шымкента — владелец четырёх магазинов в Актобе и Уральске, через которые он и реализовывал маковую солому. Здесь же наркозависимым продавали промышленный растворитель, использующийся для изготовления наркотика. Одновременно провели 35 обысков, — информировали в полиции.

В Уральске при обыске в двух магазинах изъяли 13 мешков с высушенной маковой соломой, коробки с растворителем, весы и кассовые журналы. В Актобе — 68 мешков с маковой соломой, упаковки с растворителем, кассовый журнал и Toyota Highlander, на котором преступники перевозили наркотики. В доме организатора «бизнеса» в Шымкенте изъяли шесть журналов, пять мешков высушенной маковой соломы, Toyota Land Cruiser Prado 150 и большегруз DAF. На складке в Алматы — более 22 тонн маковой соломы и BMW X5.

— Одновременно транспортная полиция производила задержания семи фигурантов, которые наладили общий семейный преступный бизнес по реализации опийного мака в Астане, Алматы, Костанае и Рудном. Всего задержали 15 организаторов и участников преступной группы, которым грозит срок лишения свободы от 15 до 25 лет. Изъяли свыше 104 тонн маковой соломы, более 600 флаконов лекарственных препаратов «Тропикамид» и «Мидакс» (глазные капли — аптечный наркотик), около пяти млн тенге, четыре авто и большегруз, — рассказали стражи порядка.

Правоохранители не допустили распространения более одного миллиона разовых доз общей стоимостью четыре миллиарда тенге.

