Выпускной вечер - тот самый момент, который хочется запомнить на всю жизнь. Ведь это первый шаг во взрослую жизнь. Беззаботное детство уже позади, а впереди самостоятельное будущее. 12 июня по стране прокатится волна школьных выпускных. Прозвенит последний звонок, в последний раз в школьную библиотеку будут сданы учебники, закончатся экзамены. И нарядные одноклассники соберутся на выпускной бал, чтобы вместе встретить свой первый "взрослый" рассвет. Многие родители уверены, что школьный выпускной — это последний веселый и беззаботный день в жизни детей, и поэтому не жалеют денег на организацию этого торжества. Корреспонденты «МГ» выяснили, какие варианты проведения школьных выпускных существуют и в какую сумму это обойдется.- Выпускные должны проходить просто незабываемо. Ведь это день когда мы в последний раз соберёмся все вместе с ребятами, с которыми учились столько лет. На официальной части будут рассказывать о достижениях выпускников, выступают талантливые ребята, вручают аттестаты, а потом мы все вместе на роскошных машинах отправимся в ресторан, где нас ждёт программа с ведущими. После этого мы с одноклассниками отправимся дальше праздновать по клубам. Был вариант снять коттедж, но учителя были против. Планируем закончить вечер встречей рассвета. Наряд у меня почти готов, платье сшили на заказ, туфли и сумочку подбирала долго. А вот с салоном красоты пришлось повозиться, так как все популярные мастера были заняты, поэтому записалась в первый попавшийся салон, - рассказывает выпускница Асемгуль. Выпускник из ЗКО Ернар Уразов рассказал, что в сельской местности особого выбора с проведением выпускных вечеров нет. – Вообще я хотел, чтобы наш выпускной прошел на природе. Чистый воздух, песни под гитару у костра, лучшие друзья, шашлыки... Для меня это был бы самым лучшим праздником. Можно посидеть, вспомнить веселые моменты, посмеяться и там же встретить рассвет. Но вместо этого наши родители забронировали зал в ресторане, заказали ведущего, музыкантов. Мы не расстроились, поход не отменяется. После выпускного у нас еще будет время собраться, - говорит Ернар (на фото).Родители прилагают все силы, чтобы последний звонок, прозвучавший 25 мая, вручение аттестатов и выпускной бал навсегда остались в памяти сыновей и дочерей. Не секрет, что этот долгожданный праздник выматывает мам и пап. Однако несмотря на это, никто из родителей не собирается отказываться от организации выпускных балов. Сегодня стало традицией превращать выпускные в пир на весь мир. Особое внимание уделяют этому в городских школах. Стараясь угодить любимым детям, родители заблаговременно готовятся к торжеству, не жалеют денег, чтобы сделать выпускной особенным. Впрочем, не все мамы и папы готовы выложить кругленькую сумму на проведение одного вечера. - Мы все делаем во благо своих детей. Хотим, чтобы они запомнили этот день на всю жизнь. Мне кажется, родители меряют по себе, вспоминают, как было у них, и пытаются навязать это детям, а детям просто не до того. Ну не верю я, что дети в 15-16 лет хотят провести этот вечер в ресторане с родителями и учителями. Но, якобы "по традиции" они должны. Это неинтересно детям, не соответствует современному образу жизни и демонстрирует не те ценности. Кругленькую сумму тратить на выпускной— это какая-то непостижимая для меня глупость. На эти деньги можно устроить путешествие для детей, сделать серьёзный подарок школе и учителям (раз уж родители готовы столько тратить) или собрать деньги и потратить их на благотворительность, что как раз и демонстрировало бы правильные ценности, - говорит мама выпускника Гулмаржан (имя изменено). Однако сценарий проведения выпускных вечеров не меняется. Парад выпускников на площади, роскошный ресторан, представительские машины, шикарные наряды. – Всю ответственность за проведение этого мероприятия родители берут на себя. Такое решение было озвучено на родительском собрании. Особых предложений со стороны родителей по поводу проведения выпускного не прозвучало. Поэтому у нас получается классический выпускной, - рассказала мама выпускника Мирдана (на фото).Министр образования и науки Куляш Шамшидинова считает, что выпускные вечера должны быть душевными встречами, а не помпезными застольями. – Но, к сожалению, в последнее время идет гонка относительно того, кто, где будет проводить выпускной. Выпускные вечера должны проходить в том же формате, как обычно это делали наши родители, мы сами. Чтобы это было прощанием со школой и обсуждением планов на будущее. Мы предлагаем и считаем, что выпускные должны проводиться только в рамках школы, только на территории школы, без всяких излишеств. Никому лишние застолья не нужны, никому слишком дорогие платья не нужны. Выпускной вечер делается не для того, чтобы наряды показывать и состязаться друг с другом, - заявила министр.В управлении образования ЗКО сообщили, что ведется разъяснительная работа для того, чтобы не допустить помпезного проведения выпускных вечеров. При этом выпускники должны отказаться от дорогих нарядов и пышных празднований. Вместо этого ученикам 11 классов предлагают провести мероприятия в стенах учебных заведений. – Мы рекомендовали провести выпускные мероприятия в традиционном виде. В первой части предусмотрено торжественное собрание с церемонией вручения аттестатов. Вторую часть можно провести в форме праздничного концерта, бала-маскарада с музыкально-театрализованной, танцевальной программой. В сценарий программы выпускного вечера рекомендуется включать поздравления лидеров республиканского движения "Жасулан", "Жаскыран", лидеров молодежных общественных движений, активистов молодежного крыла НДП "НурОтан". Возможно использование интерактивного оборудования и проведение телемостов в режиме он-лайн с выпускниками прошлых лет, которые успешно окончили школу, - рассказали в ведомстве.Однако парад выпускников на главной площади города все же состоятся. Об этом рассказал заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов, который отметил, что ежегодно от родителей выпускников поступают жалобы на траты при подготовке к этому вечеру. – Изначально было много жалоб со стороны родителей по поводу трат на подготовку выпускника к балу. Поэтому министерство образования и науки РК и сделало такое предложение. Ведь если мы объявим о проведении пышных мероприятий в ресторанах, то, естественно, каждая семья начнет к этому готовиться. У одних есть возможность, а у других нет. Они останутся в стороне и будут чувствовать изолированность от общества, будут брать кредиты, занимать деньги у родственников. Выпускной вечер - это, прежде всего, школьные стены, в которых ребенок учился 11 лет, это родные лица. Логично будет провести вечер именно в школе, вместе с одноклассниками и учителями. Не обязательно проводить его в роскошных ресторанах. Поэтому мы рекомендуем всем проводить его в стенах учебного заведения. Что касается парада, то он в этом году будет проведен традиционно на площади имени Абая. Ведь, как оказалось, многие родители уже подготовили своего ребенка, купили платья, костюмы и другие атрибуты. Поэтому парад мы не стали отменять. По сценарию выпускники возложат цветы к памятнику, будут награждены обладатели "Алтын белгі" и организована концертная программа. Дальше дети пойдут в свои школы и уже там пройдут запланированные мероприятия, - рассказал Габидолла Оспанкулов на брифинге.Но все же из года в год роскошная организация выпускных балов превращается в конкуренцию, где каждая из сторон старается переплюнуть друг друга. Если девушки стараются удивить подруг нарядами — бальными платьями, модной прической, оригинальным маникюром, то парни обращают особое внимание на костюмы, смокинги, аксессуары и марку элитного транспорта, предназначенного для праздничных гуляний. Безусловно, подготовка девушек к главному событию вступления во взрослую жизнь обходится дороже. При выборе платья девушки особое внимание уделяют эксклюзивности, чтобы ни в коем случае кто-то не пришел в таком же платье. Бюджетный наряд на рынке будет стоить от 20 тысяч тенге. Чего не скажешь об элитных салонах. Так, в одном из самых популярных уральских бутиков нам рассказали, что ежегодно в период выпускных они шьют более 300 платьев для модниц Уральска. – Цены на готовые платья у нас начинаются от 12 тысяч тенге и доходят до 200 тысяч тенге. Но в основном у нас покупают наряды за 50-60 тысяч тенге. Кроме этого, у нас есть два цеха по пошиву одежды, в котором работают 14 швей. Девушки ищут в интернете желаемое платье, приносят нашим работницам фотографию и они шьют на заказ. Одно платье мы шьем около двух-трех недель. Ткани заказываем из Турции, Италии и Франции. Первый заказ по пошиву платья на выпускной мы получили еще в декабре. Индивидуальный пошив обойдется нашим клиенткам от 50 тысяч тенге, - рассказала директор бутика Гульнара Мукатаева. Желающим сэкономить на выпускном наряде салоны могут предложить прокат платьев. Здесь цены могут варьироваться от 15 до 50 тысяч тенге за платье, которое уже не раз блистало на свадьбах и вечеринках. Помимо платья нужны туфли, украшения, прическа, маникюр, на которые потребуются еще порядка 35-40 тысяч тенге. С парнями дела также обстоят не так легко. Костюм, туфли, галстук, ремень обойдутся для виновника торжества около 120 тысяч тенге. Как нам рассказал продавец мужского салона одежды в крупном ТРЦ, средняя стоимость костюма колеблется в районе 50-60 тысяч тенге, а стоимость хорошей обуви – около 40-60 тысяч тенге. При этом они отмечают, что из года в год юноши становятся более привередливыми в выборе одежды. – Если раньше особым спросом пользовались костюмы-двойки черного, серого и темно-синего цвета, то сейчас все больше покупателей просят что-нибудь яркое и необычное. Недавно парень даже попросил нас привести костюм зеленого цвета. Смокинги и фраки тоже хорошо покупают на выпускные. В среднем костюмы стоят 50-60 тысяч тенге. Но есть и бюджетные варианты, а так же товар с прошлогодней коллекции. Но они мало кого интересуют. Все просят оригинальные новинки. К костюму мы подберем обувь, ремень и галстук, - говорит администратор мужского салона одежды Маргарита.Разобравшись с нарядами мы приступили к мониторингу ресторанов и выяснили, что аренда ресторана будет стоить в среднем 10 тысяч тенге с человека без десерта и спиртного. Здесь нужно учитывать то, что выпускник пойдет на мероприятия вместе с родителями. А это обойдется семейному бюджету в 30 тысяч тенге. Украшать зал ресторана придется с помощью фирмы-оформителя праздников, а это еще дополнительные 20 тысяч тенге. Ну и как же обойтись без зажигательного ведущего и хорошего музыканта? Ведь профессионал способен превратить выпускной вечер в веселый и незабываемый праздник. Правда, работа его недешевая – от 150 до 250 тысяч тенге. По желанию и по карману клиентов современный рынок может предложить фейерверки, салюты и другие световые эффекты. А это дополнительные расходы для родительского кошелька примерно в 30 тысяч тенге. Отметим, что многие рестораны города уже "забиты" на 12 июня. Но нашлись и такие выпускники, которые пожелали попрощаться со школой не в ресторане и не в клубе, а в коттедже. К слову, арендовать двухэтажный коттедж на сутки будет стоить от 80 до 150 тысяч тенге. При этом стоить отметить, что блюда, закуски и напитки придется покупать отдельно и нанять персонал для обслуживания вечера. Прокат лимузина представительского класса будет стоить 30 тысяч тенге в час, при этом арендатор ставит условие, что кататься выпускники должны минимум три часа. Телефонный опрос показал, что выбор целиком и полностью зависит от наличия денег. Цена проката варьируется в зависимости от "крутизны" арендуемой машины: 15 тысяч тенге в час — восьмиместный лимузин, 25 тысяч – 18-местный. Аренда микроавтобусов дешевле – от 8 тысяч тенге в час. Фотосессия последнего звонка и выпускного бала, изготовление виньеток, видео-съемка торжества в общем обойдется классу в сумму около 250 тысяч тенге. Справедливости ради стоить отметить и тот факт, что конечной точкой расходов станут также подарки учителям и школе, которые традиционно делают школьники. Все это делается по желанию учащихся, но уже стало негласной традицией, нарушать которую мало кто решается. Суммы, необходимые для подарков, везде разные, в зависимости от того, чем собираются порадовать педагогов. Некоторым дарят бытовую технику или ювелирные изделия, деньги – все зависит от фантазий учеников и возможностей родителей. Таким образом, с помощью несложных подсчетов выяснилось, что напоследок родителям придется выложить кругленькую сумму в 250 тысяч тенге. Безусловно, выпускники и родители выберут тот вариант празднования, который устроит их по соотношению "цена-качество". Еще 10 лет назад школьники сами организовывали себе выпускные. Конечно, они не были настолько зрелищными и пафосными, как сейчас, но оставляли неизгладимый след в памяти бывших школьников. Возможно, будущим выпускникам стоит присмотреться к этому варианту и попрощаться со школой своими силами.