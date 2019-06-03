Об этом рассказал на личной странице в Instagram аким ЗКО Алтай Кульгинов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы акимата Зачаганска в Instagram По словам Алтая Кульгинова, в областном центре насчитывается 386 дворовых территорий, из них более 84% полностью благоустроены. - Во дворах появляются новые площадки, асфальтированные дороги. Создаются комфортные условия для проведения семейного досуга. Если в прошлом году мы благоустроили 30 дворов, то в этом году работа начата по обустройству еще 25 дворов, - отметил аким ЗКО. Также 2 июня глава региона проверил ход благоустройства городских дворов по улице Вокзальная, 6 и Жукова, 9. - Здесь запланирована установка детских площадок, а также демонтаж старых бордюров и дорожного покрытия. Строительные работы будут завершены в августе, - заверил Алтай Кульгинов. Между тем, на странице Instagram zachagan_akimat сообщили, что ко Дню защиты детей состоялось открытие пяти детских игровых площадок за счет местного бюджета в поселке Зачаганск. Площадки были установлены по адресам: 2-Линейна, 1/3, Жангир хана, 57, 57/1, микрорайон Жаксы ауыл и улица Цветочная.