С начала года в Казахстане через госкорпорацию «Правительство для граждан» было оказано 402, по Актюбинской области 20 услуги по установлению опеки или попечительства над ребенком-сиротой и ребенком, оставшимся без попечения родителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе НАО "Правительство для граждан", для установления опеки или попечительства над ребенком-сиротой и ребенком, оставшимся без попечения родителей необходимо предоставить в ЦОН следующие документы: · удостоверение личности; · в случае, если услугополучатель состоит в браке, - нотариально заверенное согласие супруга, справки о состоянии здоровья услугополучателя и супруга, подтверждающие отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 692 "Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат", а также справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах, копия свидетельства о заключении брака, сведения о доходах услугополучателя и (или) супруга; · копия свидетельства о рождении ребенка; · копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих родителей; · копии документов, подтверждающих право пользования жилищем услугополучателя и супруга (в случае отсутствия права собственности на жилье); · мнение ребенка (при достижении возраста десяти лет). Документы представляются в подлинниках для сверки, после чего подлинники возвращаются услугополучателю. Срок оказания госуслуги 19 рабочих дней. При приеме документов через госкорпорацию, гражданину выдается расписка о приеме соответствующих документов, на основании которой затем производится выдача готовых документов. Данная услуга доступна также на портале электронного правительства egov.kz при наличии электронно-цифровой подписи. Следует отметить, госорган может отказать в установлении опеки или попечительства в случаях, если услугополучатель не достиг совершеннолетия, признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным, лишен судом родительских прав или ограничен в родительских правах, имеет заболевания, препятствующие осуществлению обязанности опекуна или попечителя и так далее.