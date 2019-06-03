Младший-контролер отделения пограничного контроля «Курмангазы» пропустил через казахстанско-российскую границу гражданина Узбекистана с недействительным для пересечения границы национальным паспортом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Этот пограничник не исполнил приказ начальника. Поэтому суд признал его виновным по ч.6 ст.652 КоАП Республики Казахстан "Неповиновение, открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы", - сообщили в пресс-службе суда Атырауской области. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 44 188 тенге. Лина ОЙЛОВА