По словам сельчан, животные уничтожают урожай, заготовки сена и вытаптывают пастбища, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Жители села Таловка Жанибекского района рассказали, что огромное количество сайгаков начало появляться на окраине поселка около месяца назад. – Их очень много, даже примерное количество сказать не могу. Они ходят стадами, там есть взрослые особи и детеныши. Животные вытаптывают траву, уничтожают пастбища, кроме этого, они роют землю и ложатся туда. Видимо, они делают это для того, чтобы было попрохладнее. Представляете, как выглядят земли после тысяч голов сайгаков? Мы с другими жителями села собирались группами, выезжали на машинах, чтобы их отогнать. Однако это бесполезно, уходить они не торопятся, подрезают машины, создают аварийные ситуации, - говорит житель села Елдос Тускеев. По словам мужчины, с этой проблемой столкнулись не только жители села Таловка, но и люди из других близлежащих сел. – Их количество уже зашкаливает все возможные показатели. На наших окраинах пасутся около 250 тысяч голов сайгаков. Для нас они превращаются в стихийное бедствие, - возмущается житель села Роман Ботов. Сельчане не раз обращались в "Охотзоопром", которое непосредственно следит за передвижением животных, но они лишь развели руками, посоветовав ограждать свои земли или круглосуточно охранять их. – Наш поселок находится в шести километрах от российской границы. Многие сайгаки пересекают её, а знакомые рассказывали, что российские фермеры занимаются их отстрелом, и нескольких людей уже привлекли к ответственности. Насколько это правда - я не знаю, - говорит Елдос Тускеев. Между тем, в акимате Таловского сельского округа заявили, что в курсе этой проблемы, однако поделать ничего не могут. – Животные, действительно, находятся на нашей территории. Гонять их, приближаться к ним нельзя. Они охраняются государством. Недавно мы писали письмо на имя акима района, обращались в "Охотзоопром", которые сказали, что не имеют права разгонять их, а занимаются лишь отслеживанием их миграции, - рассказала аким Таловского сельского округа Балым Коняева. В Западно-Казахстанской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира подтвердили, что к ним поступали жалобы со стороны жителей района. – В прошлом году их количество составляло 135 тысяч голов, но сейчас у них начался окот, и их численность выросла примерно до 200 тысяч голов. То, что они приблизились в пастбищам сельских округов Жанибекского района, явление временное, к осени они должны эмигрировать в Бокейординский район. Сайгаки охраняются государством и до 2020 года введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами. Кроме отслеживания их движения и популяции, мы ничего сделать с этим не можем, - сообщил руководитель отдела животного мира и охотничьего хозяйства территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Серик Маженов.