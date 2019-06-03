Гражданская платформа «Аманат» провела отчетный брифинг по семинар-тренингам, которые проходили для наблюдателей за избирательным процессом, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   2 июня в Уральске прошел отчетный брифинг по семинар-тренингам для независимых наблюдателей и мобильных капитанов, которые будут следить за избирательным процессом. По словам регионального представителя гражданской платформы "Аманат" по Западно-Казахстанской области Асхата Окшебаева, основной целью тренинга является предоставление актуальной правовой информации о выборах. – Модуль тренинга был разработан на основе международных стандартов и практик, и рассчитан на подготовку тренеров, которые впоследствии сами будут обучать общественных наблюдателей в регионе. Целью тренинга можно назвать предоставление актуальной правовой информации о выборах, о правах и обязанностях наблюдателей в избирательный период, о механизмах взаимодействия с территориальными избирательными комиссиями, с центральными избирательными комиссиями, штабами кандидатов, о действиях наблюдателей в случае фиксирования нарушений, - рассказал Асхат Окшебаев. Стоит отметить, что обучение провела мобильный капитан штаба гражданской платформы «Аманат» Жанар  Давлетова. – Проведением данного семинар-тренинга мы еще на шаг приблизились к подготовке независимых наблюдателей для всех 533 избирательных участков региона. По окончании мероприятия всем участникам тренинга были вручены сертификаты и «Блокноты наблюдателя», - сообщили организаторы. Напомним, в ЗКО уже полным ходом идет подготовка независимых наблюдателей которые будут дежурить на всех избирательных участках в ходе выборов. Наблюдателем может стать каждый гражданин Казахстана, единственное условие - у него должно быть направление от политической партии, кандидата или же от общественного объединения.