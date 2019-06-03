3 июня в здании департамента полиции состоялось совещание с представителями частных охранных организаций, на котором принял участие руководитель департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов. Стоит отметить, что на сегодняшний день в области функционируют 120 охранных предприятий, в которых трудятся около трех тысяч сотрудников. – На сегодняшний день в области отмечается положительная тенденция снижения преступности. На 33% сократилось количество убийств, на 15% снизилось число изнасилований, на 11% - вымогательства, факты хулиганства снизились на 3%, угоны на 11%, кража чужого имущества - на 9,6%, скотокрадство сократилось на 4%. В этом также есть и заслуга частных охранных предприятий, мы чувствуем вашу поддержку в повседневной деятельности. Ведь за последние три года сотрудниками охранных организаций было раскрыто более 100 преступлений и пресечено более 200 административных правонарушений. В конце декабря 2016 года сотрудники охранной фирмы на маршруте патрулирования вдоль нефтепровода в Акжайыкском районе заметили автомашину "Тойота Лэнд Крузер". Возле внедорожника на снегу лежали туши нескольких лошадей. Заподозрив, что это могут быть скотокрады, они сообщили об этом местному участковому инспектору, который передал информацию в дежурную часть ОВД. Благодаря этому машина была задержана, а в багажнике были обнаружены четыре отстреленных туши лошадей и незарегистрированное ружье. В ходе досудебного расследования участники преступной группы из восьми человек были изобличены в совершении еще 11 фактов кражи скота на территории Теректинского, Таскалинского, Акжайыкского и Сырымского районов. Они были осуждены к длительным срокам лишения свободы, - сообщил начальник департамента полиции.Далее как сообщил главный полицейский области, 24 марта 2018 года сотрудники частной охранной организации задержали 30-летнего жителя города Уральск, который похитил из бутика торгового центра 70 штук портмоне и пытался скрыться. – Благодаря грамотным и умелым действиям охранников данное преступление было раскрыто по горячим следам. В ходе досудебного расследования была доказана его причастность еще к пяти аналогичным преступлениям. Преступник осужден к двум годам лишения свободы, - отметил Махсудхан Аблазимов. Выяснилось, что за активное участие в обеспечении правопорядка за три года были поощрены 47 охранников, из которых 25 человек получили денежные премии на общую сумму 470 тысяч тенге. – Однако много вопросов у нас вызывает профилактика преступлений в увеселительных заведениях и на объектах, которые охраняются частными структурами. С начала этого года в таких заведениях были совершены 107 уголовных правонарушений, среди которых 80 краж. Мы, совместно с охранными предприятиями должны выработать совместный план по профилактике преступлений. Во-первых, это проведение совместных разводов, перейти на единый канал радиосвязи, своевременно реагировать на совершенные преступления на улиц и в общественных местах. Во-вторых, мы должны обмениваться информацией, - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев. Руководители охранных организаций заявили, что не против сотрудничества с полицейскими и готовы во всем помогать в борьбе с преступностью. – Мы за все свои объекты несем материальную ответственность. Здесь есть такой момент, что если преступление происходит на не охраняемом нами объекте, то наши сотрудники не имеют право применять оружие, спецсредства и так далее. Но пройти мимо они также не могут, но и задерживать никого не могут. Как быть? Этот вопрос требует более тщательного рассмотрения, - заявил руководитель охранной фирмы Ерген Каутанов.