– Основное отличие «Клиники Гавриловой» – это наш авторский метод лечения, основанный на восстановлении здоровья и устранении причин заболевания за счет собственных сил организма, заложенных в нас природой, без применения лекарственных препаратов. Здоровье – это наш главный жизненный ресурс. Оно нам дано как бесценный дар, о котором мы, к сожалению, вспоминаем, когда его теряем. Природой в человека заложены мощные, совершенные механизмы саморегуляции, и пока они не нарушены – мы здоровы и легко адаптируемся к любой нагрузке в любой ситуации. Процессы саморегуляции – это не просто красивые слова. В начале XXI века научно доказано, что три регуляторных системы человека – нервная, иммунная и эндокринная регулируют все биологические процессы в организме. Они тесно взаимосвязаны, их функции хорошо скоординированы. По сути, это единый механизм нейроиммуноэндокринной регуляции жизнедеятельности всего организма, то есть всех жизненных процессов, которые влияют на то, что: 1. Мы здоровы, пока не нарушена нейроиммуноэндокринная регуляция. 2. Любое заболевание начинается с нарушения нейроиммуноэндокринной регуляции. 3. Полноценно восстановить отдельно взятый орган или систему невозможно. Для этого необходимо устранить нарушения в нейроиммуноэндокринной регуляции, которые привели к этим нарушениям.– Наиболее правильный подход к лечению любого заболевания – это восстановление саморегуляции организма и повышение его резервных возможностей. Если нам удается запустить саморегуляцию, то организм начинает восстанавливать себя сам и при этом постепенно исчезают имеющиеся нарушения и симптомы заболеваний. Такую возможность предоставляет нам компьютерная рефлексотерапия – одно из экологически чистых направлений современной медицины. В основу компьютерной рефлексотерапии легла интеграция современных достижений западной медицины, многовекового опыта медицины Востока по восстановлению здоровья и современных компьютерных технологий. Компьютерная рефлексотерапия позволяет лечить достаточно широкий круг заболеваний. Но наша основная специализация с 2004 года – лечение аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (ДТЗ, ХАИТ) и эндокринная патология репродуктивной системы, в том числе такие заболевания, как нарушение менструального цикла, кисты яичников, эндометриоз, миома матки, эндокринное бесплодие. Стандартные лабораторные и инструментальные исследования позволяют нам выявить имеющиеся нарушения в организме и поставить правильные диагнозы. А вот устранить выявленные нарушения мы можем, воздействуя на акупунктурную систему человека в соответствии с принципами Восточной медицины. В последние годы научно доказано, что если восстановить акупунктурную систему, то нормализуется функция нервной, иммунной и эндокринной систем и синхронизируется их работа А это означает, что восстанавливаются процессы саморегуляции, в результате чего восстанавливается структура и функция органов и систем. Кроме того, повышаются функциональные резервы организма, от уровня которых зависят сроки и результаты лечения.1. устранить причину заболевания, а не только его проявления, сохранить и восстановить структуру и функцию органов и систем; 2. одновременно лечить различные заболевания и восстанавливать различные нарушения в организме, оказывая при этом регулирующее воздействие; 3. позволяет значительно уменьшить или полностью обойтись без медикаментозной терапии при лечении ряда заболеваний или снизить проявление побочных эффектов лекарственных препаратов, если их нельзя отменить.– Каждого пациента мы опрашиваем, осматриваем, анализируем результаты стандартных лабораторных и инструментальных обследований, при необходимости назначаем дополнительные обследования. Эти данные нам нужны для выявления нарушений в регуляторных системах и для постановки правильных диагнозов, а также они служат критериями объективного контроля при оценке результатов лечения. До начала лечения мы также определяем состояние акупунктурной системы по методу Накатани и выявляем связь между нарушениями в акупунктурной системе и нарушениями, выявленными стандартными обследованиями. Эти данные кладутся в основу строго индивидуального плана лечения каждого пациента. Кроме того, оценка состояния акупунктурной системы проводится и перед каждым сеансом лечения, чтобы отследить ответную реакцию организма на наше воздействие и скорректировать рецептуру точек на сеанс лечения. При проведении лечения мы используем электропунктуру – воздействие на точки сверхслабым постоянным электрическим током. Это позволяет нам индивидуально дозировать и контролировать воздействие на точку. При этом кожные покровы не повреждаются, и процедура практически безболезненна. Кроме того, наше лечение комплексное. Компьютерная рефлексотерапия сочетается с криотерапией, фитотерапией, антистрессовой терапией и другими дополнительными процедурами. В совокупности это дает хороший эффект. В результате такого лечения, например, эндокринных заболеваний восстанавливается структура щитовидной железы, молочных желез, яичников, матки. Размеры этих органов нормализуются, рост узлов и кист приостанавливается, и они постепенно уменьшаются в размерах. Нормализуется выработка собственных гормонов щитовидной железы и половых гормонов.– Самочувствие улучшается уже на первом курсе лечения. За счет выработки собственных гормонов радости — эндорфинов повышается настроение, улучшается работоспособность, нормализуется сон. Результаты анализов начинают улучшаться через 3–4 недели после 1 курса. Положительная динамика восстановления структуры органов фиксируется на УЗИ через 2 месяца после 1 курса. Но для получения стойкого положительного результата требуется 2–3 курса лечения, а в более тяжелых случаях и дополнительные поддерживающие курсы. Ежегодно у нас проходят лечение около 500 пациентов, а за весь период работы клиники у нас пролечилась уже не одна тысяча благодарных пациентов. В Самаре мы уже 25 лет не словом, а делом доказываем эффективность нашего подхода в восстановлении здоровья.– Да, в нашу клинику могут обратиться пациенты как ближнего, так и дальнего зарубежья. Они могут связаться с нашей клиникой и получить консультацию по телефону или электронной почте. Также необходимо предварительно пройти обследование у себя по месту жительства и предоставить нам необходимые результаты анализов и других методов обследования (общие анализы крови и мочи, биохимические анализы, УЗИ и так далее), которые можно переслать по электронной почте или через соцсети (WhatsApp или Instagram). Если заболевание не запущено и не требует хирургического вмешательства, мы рады помочь в лечении этой патологии. Менеджеры нашей клиники помогут организовать трансфер на такси из аэропорта или ж/д вокзала до гостиницы или клиники и обратно, а также в решении бытовых вопросов во время пребывания у нас.Лицензия №ЛО-63-01-002865 от 27.10.2014г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области.