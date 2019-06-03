В Клинике Гавриловой проводится диагностика и лечение компьютерной рефлексотерапией хронических эндокринно–гинекологических и неврологических патологий. Об этом рассказала заместитель главного врача клиники по медицинской части, кандидат медицинских наук Наталья Алексеевна Гаврилова.
– На оказании каких медуслуг специализируется Ваша клиника?
– Основное отличие «Клиники Гавриловой» – это наш авторский метод лечения, основанный на восстановлении здоровья и устранении причин заболевания за счет собственных сил организма, заложенных в нас природой, без применения лекарственных препаратов. Здоровье – это наш главный жизненный ресурс. Оно нам дано как бесценный дар, о котором мы, к сожалению, вспоминаем, когда его теряем. Природой в человека заложены мощные, совершенные механизмы саморегуляции, и пока они не нарушены – мы здоровы и легко адаптируемся к любой нагрузке в любой ситуации. Процессы саморегуляции – это не просто красивые слова. В начале XXI века научно доказано, что три регуляторных системы человека – нервная, иммунная и эндокринная регулируют все биологические процессы в организме. Они тесно взаимосвязаны, их функции хорошо скоординированы. По сути, это единый механизм нейроиммуноэндокринной регуляции жизнедеятельности всего организма, то есть всех жизненных процессов, которые влияют на то, что:
1. Мы здоровы, пока не нарушена нейроиммуноэндокринная регуляция.
2. Любое заболевание начинается с нарушения нейроиммуноэндокринной регуляции.
3. Полноценно восстановить отдельно взятый орган или систему невозможно. Для этого необходимо устранить нарушения в нейроиммуноэндокринной регуляции, которые привели к этим нарушениям.
– Что такое компьютерная рефлексотерапия?
– Наиболее правильный подход к лечению любого заболевания – это восстановление саморегуляции организма и повышение его резервных возможностей. Если нам удается запустить саморегуляцию, то организм начинает восстанавливать себя сам и при этом постепенно исчезают имеющиеся нарушения и симптомы заболеваний. Такую возможность предоставляет нам компьютерная рефлексотерапия – одно из экологически чистых направлений современной медицины. В основу компьютерной рефлексотерапии легла интеграция современных достижений западной медицины, многовекового опыта медицины Востока по восстановлению здоровья и современных компьютерных технологий. Компьютерная рефлексотерапия позволяет лечить достаточно широкий круг заболеваний. Но наша основная специализация с 2004 года – лечение аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (ДТЗ, ХАИТ) и эндокринная патология репродуктивной системы, в том числе такие заболевания, как нарушение менструального цикла, кисты яичников, эндометриоз, миома матки, эндокринное бесплодие.
Стандартные лабораторные и инструментальные исследования позволяют нам выявить имеющиеся нарушения в организме и поставить правильные диагнозы. А вот устранить выявленные нарушения мы можем, воздействуя на акупунктурную систему человека в соответствии с принципами Восточной медицины. В последние годы научно доказано, что если восстановить акупунктурную систему, то нормализуется функция нервной, иммунной и эндокринной систем и синхронизируется их работа А это означает, что восстанавливаются процессы саморегуляции, в результате чего восстанавливается структура и функция органов и систем. Кроме того, повышаются функциональные резервы организма, от уровня которых зависят сроки и результаты лечения.
Компьютерная рефлексотерапия позволяет:
1. устранить причину заболевания, а не только его проявления, сохранить и восстановить структуру и функцию органов и систем;
2. одновременно лечить различные заболевания и восстанавливать различные нарушения в организме, оказывая при этом регулирующее воздействие;
3. позволяет значительно уменьшить или полностью обойтись без медикаментозной терапии при лечении ряда заболеваний или снизить проявление побочных эффектов лекарственных препаратов, если их нельзя отменить.
– Как проводится лечение по Вашему методу?
– Каждого пациента мы опрашиваем, осматриваем, анализируем результаты стандартных лабораторных и инструментальных обследований, при необходимости назначаем дополнительные обследования. Эти данные нам нужны для выявления нарушений в регуляторных системах и для постановки правильных диагнозов, а также они служат критериями объективного контроля при оценке результатов лечения. До начала лечения мы также определяем состояние акупунктурной системы по методу Накатани и выявляем связь между нарушениями в акупунктурной системе и нарушениями, выявленными стандартными обследованиями. Эти данные кладутся в основу строго индивидуального плана лечения каждого пациента. Кроме того, оценка состояния акупунктурной системы проводится и перед каждым сеансом лечения, чтобы отследить ответную реакцию организма на наше воздействие и скорректировать рецептуру точек на сеанс лечения.
При проведении лечения мы используем электропунктуру – воздействие на точки сверхслабым постоянным электрическим током. Это позволяет нам индивидуально дозировать и контролировать воздействие на точку. При этом кожные покровы не повреждаются, и процедура практически безболезненна. Кроме того, наше лечение комплексное. Компьютерная рефлексотерапия сочетается с криотерапией, фитотерапией, антистрессовой терапией и другими дополнительными процедурами. В совокупности это дает хороший эффект. В результате такого лечения, например, эндокринных заболеваний восстанавливается структура щитовидной железы, молочных желез, яичников, матки. Размеры этих органов нормализуются, рост узлов и кист приостанавливается, и они постепенно уменьшаются в размерах. Нормализуется выработка собственных гормонов щитовидной железы и половых гормонов.
– Когда пациенты почувствуют результат Вашего лечения?
– Самочувствие улучшается уже на первом курсе лечения. За счет выработки собственных гормонов радости — эндорфинов повышается настроение, улучшается работоспособность, нормализуется сон. Результаты анализов начинают улучшаться через 3–4 недели после 1 курса. Положительная динамика восстановления структуры органов фиксируется на УЗИ через 2 месяца после 1 курса. Но для получения стойкого положительного результата требуется 2–3 курса лечения, а в более тяжелых случаях и дополнительные поддерживающие курсы. Ежегодно у нас проходят лечение около 500 пациентов, а за весь период работы клиники у нас пролечилась уже не одна тысяча благодарных пациентов. В Самаре мы уже 25 лет не словом, а делом доказываем эффективность нашего подхода в восстановлении здоровья.
– Предоставляются ли медуслуги Вашей клиники на коммерческой основе для граждан СНГ и могут ли они получить консультацию Ваших специалистов дистанционно? Как можно добраться в Вашу клинику, и оказываете ли вы в этом помощь?
– Да, в нашу клинику могут обратиться пациенты как ближнего, так и дальнего зарубежья. Они могут связаться с нашей клиникой и получить консультацию по телефону или электронной почте. Также необходимо предварительно пройти обследование у себя по месту жительства и предоставить нам необходимые результаты анализов и других методов обследования (общие анализы крови и мочи, биохимические анализы, УЗИ и так далее), которые можно переслать по электронной почте или через соцсети (WhatsApp или Instagram). Если заболевание не запущено и не требует хирургического вмешательства, мы рады помочь в лечении этой патологии. Менеджеры нашей клиники помогут организовать трансфер на такси из аэропорта или ж/д вокзала до гостиницы или клиники и обратно, а также в решении бытовых вопросов во время пребывания у нас.
