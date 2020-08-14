Фото из архива "МГ" По данным службы спасения, 15 августа в ЗКО ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Как сообщили в РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь с грозой, днем температура воздуха составит +22 градуса, ночью +12 градусов. В Атырау синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью опустятся до +18 градусов. Переменная облачность ожидается в Актобе, днем +25 градусов тепла, ночью +13 градусов. В Актау также прогнозируют дождь с грозой, днем +27 градусов, ночью +20 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.