Муслим Ундаганов отбыл наказание сроком 7 лет и 3 месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Фото из архива "МГ" Бывший руководитель Муслим Ундаганов отбывал срок в учреждении максимальной безопасности 161/2 КУИС МВД РК. Как сообщил адвокат Абзал Куспан, ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено апелляционной коллегией Костанайского областного суда. - Мы сейчас уже направляемся домой. Месяц назад Костанайским городским судом было удовлетворено наше ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако прокурор не согласился и подал аппеляционное ходатайство, сейчас это так называется. Буквально вчера, 13 августа, состоялось заседание апелляционной коллегии Костанайского областного суда, где мы отстояли постановление Костанайского городского суда №2. Все, человек освободился, - пояснил он. Также Абзал Куспан отметил, что Муслим Ундаганов отбыл наказание сроком 7 лет и 3 месяца, это 2/3 части срока. Стоит отметить, экс-главу облспорта изначально приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он был обвинен в создании преступной группы и хищении бюджетных средств. В последующем срок наказания был снижен до 9 лет. 14 ноября 2019 года в YouTube распространилось видео, которое предположительно было снято в учреждении УК-161/2 города Костанай. На кадрах можно было увидеть четверых мужчин, которые сидели в комфортабельной комнате с большим телевизором, и якобы ели бешбармак и пьют алкогольные напитки (автор видео утверждает, что пьют они виски). Один из мужчин был похож на экс-руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Муслима Ундаганова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Муслим Ундаганов вышел на свободу
