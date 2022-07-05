Фото предоставлено ДЧС Атырауской области По информации пресс-службы регионального ДЧС, четвёртого июля в 20:30 из-за сильного ветра частично сорвало кровлю пятиэтажного здания Атырауского областного перинатального центра общей площадью 500 квадратных метров. Под обрушившейся крышей остались две машины: Toyota RAV 4 и Hyundai Tucson. Спасатели извлекли транспорт из-под завалов. На место выезжали шесть сотрудников ДЧС, жертв и пострадавших нет.