Автодорогу поделили на четыре участка, по двум уже определились подрядчики, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Когда начнется реконструкция трассы Подстепное-Федоровка-граница РФ Фото из архива "МГ" 22 апреля во время рабочей поездкой в ЗКО премьер-министр Алихан Смаилов ознакомился с проектом по реконструкции трассы Подстепное - Фёдоровка - граница РФ. Тогда главе кабмина пообещали, что ремонтные работы начнут уже в этом году и будут проводить за счёт республиканского бюджета и за счёт социальных обязательств КПО б.в. Премьер-министр поручил Гали Искалиеву ускорить темпы работ и заявил, что выделено шесть миллиардов тенге, а при необходимости дополнительно выделят недостающую сумму. Протяжённость трассы составляет 144 километра, после реконструкции ей присвоят вторую техническую категорию. Четвёртого июля во время рабочего совещания в областном акимате руководитель ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Казбек Мамбетов сообщил, что трассу Подстепное - Фёдоровка - граница РФ поделили на четыре участка, по двум из них подрядчики уже определились.
– Сметная стоимость строительства по проектно-сметной документации составляет 74,4 миллиарда тенге. Проект поделён на четыре участка - 0-36 км, 36-72 км, 72-108 км, 108-144 км. Часть участка протяжённостью 72 километра будет выполнятся за счёт республиканского бюджета. На участке автодороги Подстепное - Фёдоровка - граница РФ от 0 до 36 километра будет работать ТОО «Казкомсервис», сейчас ведутся подготовительные работы по мобилизации техники. От 108 по 144 километров будет реконструировать ТОО «ДСК Приоритет», подрядчик готовится мобилизовать технику. По этим двум участкам деньги в размере 39 миллиардов тенге выделены из республиканского бюджета, - рассказал Казбек Мамбетов.
Вместе с тем спикер подчеркнул, что по этим двум участкам реконструкция начнётся ориентировочно в начале либо в середине августа. Что касается двух участков (36-72 км, 72-108 км - прим. автора), то здесь подрядчики неизвестны по сей день, так как не определён источник финансирования. Глава региона Гали Искалиев поручил ответственным лицам ускорить темпы работ на автодороге.