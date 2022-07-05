– Сметная стоимость строительства по проектно-сметной документации составляет 74,4 миллиарда тенге. Проект поделён на четыре участка - 0-36 км, 36-72 км, 72-108 км, 108-144 км. Часть участка протяжённостью 72 километра будет выполнятся за счёт республиканского бюджета. На участке автодороги Подстепное - Фёдоровка - граница РФ от 0 до 36 километра будет работать ТОО «Казкомсервис», сейчас ведутся подготовительные работы по мобилизации техники. От 108 по 144 километров будет реконструировать ТОО «ДСК Приоритет», подрядчик готовится мобилизовать технику. По этим двум участкам деньги в размере 39 миллиардов тенге выделены из республиканского бюджета, - рассказал Казбек Мамбетов.Вместе с тем спикер подчеркнул, что по этим двум участкам реконструкция начнётся ориентировочно в начале либо в середине августа. Что касается двух участков (36-72 км, 72-108 км - прим. автора), то здесь подрядчики неизвестны по сей день, так как не определён источник финансирования. Глава региона Гали Искалиев поручил ответственным лицам ускорить темпы работ на автодороге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
