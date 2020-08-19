Иллюстративное фото из архива "МГ" – По состоянию на 09.00 18 августа принято более 2 миллионов 570 тысяч уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле. Размер выплаты равен минимальной заработной плате - 42 500 тенге. Выплату получили 2 миллиона 353,8 тысячи казахстанцев, из них 2 миллиона 343,7 тысячи человек получили доплату в размере 0,5 МЗП - 21 250 тенге в связи с продлением карантина в августе. Работа в данном направлении продолжается, - сообщили в Минтруда. По данным ведомства, заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из более чем 2 миллионов 570 тысяч заявлений: - 834,7 тысячи человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате; - 669,7 тысячи человек подали заявление через портал Egov.kz и Тelegram-боты; - 403,9 тысячи человек - через портал 42500.enbek.kz; - 661,4 тысячи человек - через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня; - 0,3 тысячи человек - через штабы. В разрезе категорий граждан: - 834,7 тысячи заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате); - 255,2 тысячи заявлений подано работодателями за наемных работников; - 1 миллион 480,1 тысячи заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера). – Выплата назначена 2 миллионам 361 тысяче человек. Денежные средства перечислены 2 миллионам 353,8 тысячи казахстанцев. Как сообщалось ранее, в связи с продлением карантина на территории Казахстана на 2 недели получателям единовременной выплаты из ГФСС дополнительно производится доплата в размере 0,5 МЗП - 21 250 тенге. Казахстанцам, получившим единовременную выплату из ГФСС в июле 2020 года, доплата в связи с продлением карантина назначается автоматически. Подавать заявки повторно не надо. Гражданам, впервые подавшим заявление на назначение единовременной выплаты после продления карантина, выплата назначается в размере 1,5 МЗП, или 63 750 тенге (42 500 + 21 250 тенге), - добавили в министерстве. Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.