С 1 апреля в Казахстане увеличился размер МРП. Сколько будет стоить паспорт, регистрация брака и другие документы, узнавал корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау судят за поддельные паспорта для родственников Аблязова Фото с сайта altaynews.kz С 1 апреля 1 МРП равен 2778 тенге. Следовательно увеличилась стоимость оформления документов. Водительское удостоверение - 1,25 МРП или 3 473 тенге Удостоверение личности - 0,2 МРП или 556 тенге Паспорт - 8 МРП или 22 224 тенге Регистрация брака - 1 МРП или 2 778 тенге Госпошлина при подаче на развод - 2 МРП или 5 556 тенге. Свидетельство о рождении при регистрации ребенка - бесплатно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.