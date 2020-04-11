Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане с 15 апреля отменят бумажные разрешения на постах транспортного контроля, сообщили в пресс-службе МИИР РК. Проводить проверку начнут с помощью информационно-аналитической системы транспортной базы данных. - Перевозчикам не потребуется при себе иметь разрешительные документы на бумажных носителях. Достаточно иметь одобренную заявку на выдачу этих разрешений, и принятую государственным органом государственные пошлины (при необходимости) за выдачу разрешения в соответствии с действующим законодательством в личном кабинете на портале электронного правительства, – говорится в сообщении ведомства. Список необходимых разрешений: - специальное разрешение на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспортного средства; - специальное разрешение на перевозку опасных грузов классов 1, 6 и 7; - карточки допуска на автотранспортное средство; - удостоверение допуска на международные перевозки грузов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.