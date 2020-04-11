Отец мальчика рассказал, что ребенок ездил на велосипеде за мороженным в магазин, который расположен недалеко от их дома. По дороге он столкнулся с КамАЗом, который перевозит цемент. - Он ездил в магазин, видимо, когда выезжал все произошло. Сыну сейчас делают операцию, - рассказал отец мальчика. По словам водителя, в момент ДТП машина была без груза. - Ребенок выехал со стороны магазина резко на дорогу и врезался в заднее колесо, - говорит водитель. Заместитель начальника МПС ДП ЗКО Мирхат Аженов сообщил, что ребенка забрала карета скорой помощи. - Я пока точно не знаю, но мальчик якобы выезжал с проселочной дороги и сам допустил удар в заднее колесо автомашины. От удара его выбросило. Водителя опрашивают, чтобы установить, как все произошло, - пояснил Мирхат Аженов. В управлении здравоохранения ЗКО состояние мальчика обещали прокомментировать позже.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.