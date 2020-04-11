Мужчина находится в стабильном состоянии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ребенка женщины, обгоревшей при взрыве в Уральске, спасти не удалось Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что что подозреваемому была проведена операция, сейчас он находится в больнице и его состояние оценивается как стабильное. В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что подозреваемый находится в спецпалате Таскалинской центральной районной больницы под охраной полицейских Стоит отметить, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 УК РК "Убийство" и ст.202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Напомним, 9 апреля в селе Актау Таскалинского района пожарные при тушении дома обнаружили тела женщины и двух ее дочерей. В преступлении подозревается муж убитой женщины. Мужчина пытался покончить с собой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    