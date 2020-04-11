На эти деньги планируется отремонтировать 423,2 км дорог, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске начали ямочный ремонт дорог Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов сообщил, что будет отремонтировано 193,7 км дорог республиканского значения, 159,1 км дорог местного значения, 46,7 км дорог - улицы населенных пунктов – 46,7 км, 23,7 км дорог в Уральске. - На автодорогах республиканского значения будут продолжены работы по капитальному ремонту участков дорог: Казталовка-Жанибек-гр.РФ, Унеге-Бисен-Сайхин общей протяженностью 245 км. При достаточном финансировании проектов будет отремонтировано 104 км дорог. Также планируется завершить капитальный ремонт участка дороги Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ протяженностью 35 км. На предусмотренную сумму в 1,6 млрд тенге запланирован средний ремонт участка дороги Самара-Шымкент 214-250 км (36 км), - рассказал Тимуржан Шакимов. По его словам, для реализации 22 проектов на автодорогах областного и районного значения из бюджета выделено 12,1 млрд тенге, кроме того, ожидается дополнительное финансирование. На автодорогах областного значения продолжится ремонт участков дорог Бурлин-Аксай-Жымпиты 139-159 км, Таскала-Аккурай-Болашак-гр.РФ 0-96 км, переходящие с 2019 года. - Запланирован капитальный ремонт мостов через р.Быковка, Ембулатовка, Рубежка в районе Байтерек и 6 водопропускных труб на автомобильной дороге Федоровка-Аксай. На автодорогах районного значения запланирован: капитальный ремонт подъездных дорог к поселкам Жаик, Алгабас, Лбищенск в Акжаикском районе; средний ремонт автомобильных дорог Переметное-Цыганово, Переметное-Вечный, Жанибек-Таловка-Малый Узень (участок 2-27 км), а также подъездных дорог к поселкам: Тоганас (Сырымский район), Жанабулак (Акжаикский район), Мерей (Таскалинский район), Новопавловка (Теректинский район), Узынколь (Жанибекский район), - сообщил заместитель акима ЗКО По итогам 2020 года долю дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 34%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.