Заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов сообщил, что будет отремонтировано 193,7 км дорог республиканского значения, 159,1 км дорог местного значения, 46,7 км дорог - улицы населенных пунктов – 46,7 км, 23,7 км дорог в Уральске. - На автодорогах республиканского значения будут продолжены работы по капитальному ремонту участков дорог: Казталовка-Жанибек-гр.РФ, Унеге-Бисен-Сайхин общей протяженностью 245 км. При достаточном финансировании проектов будет отремонтировано 104 км дорог. Также планируется завершить капитальный ремонт участка дороги Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ протяженностью 35 км. На предусмотренную сумму в 1,6 млрд тенге запланирован средний ремонт участка дороги Самара-Шымкент 214-250 км (36 км), - рассказал Тимуржан Шакимов. По его словам, для реализации 22 проектов на автодорогах областного и районного значения из бюджета выделено 12,1 млрд тенге, кроме того, ожидается дополнительное финансирование. На автодорогах областного значения продолжится ремонт участков дорог Бурлин-Аксай-Жымпиты 139-159 км, Таскала-Аккурай-Болашак-гр.РФ 0-96 км, переходящие с 2019 года. - Запланирован капитальный ремонт мостов через р.Быковка, Ембулатовка, Рубежка в районе Байтерек и 6 водопропускных труб на автомобильной дороге Федоровка-Аксай. На автодорогах районного значения запланирован: капитальный ремонт подъездных дорог к поселкам Жаик, Алгабас, Лбищенск в Акжаикском районе; средний ремонт автомобильных дорог Переметное-Цыганово, Переметное-Вечный, Жанибек-Таловка-Малый Узень (участок 2-27 км), а также подъездных дорог к поселкам: Тоганас (Сырымский район), Жанабулак (Акжаикский район), Мерей (Таскалинский район), Новопавловка (Теректинский район), Узынколь (Жанибекский район), - сообщил заместитель акима ЗКО По итогам 2020 года долю дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 34%.