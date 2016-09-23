В селе Аралтал Бурлинского района ЗКО для жителей села Березовка строят сто одноэтажных домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". doma Araltal (3) 50 трехкомнатных домов строит ТОО "Марасант" и 50 четырехкомнатных домов - ТОО "Строительная инициатива". Как рассказал начальник участка ТОО "Марасант" Дархан КУЗЕНБАЕВ, из 50 домов построено уже 49. - 49 коробок мы уже построили. Сейчас идет работа по подведению инфраструктуры к домам. До 1 декабря мы должны успеть сдать объект в эксплуатацию, - пояснил Дархан КУЗЕНБАЕВ. - Сразу после сдачи домов сюда переедут жители Березовки. Между тем, четырехкомнатные дома тоже почти готовы. - Из 50 домов мы уже возвели 46. Сейчас ведутся работы по проведению канализации и водопровода в домам. Площадь четырехкомнатных домов составляет 105 квадратных метров, - отметил заместитель директора ТОО "Строительная инициатива" Жандос ЕРМАГАМБЕТОВ. - Работы завершены на 70%. Однако жители Березовки не спешат переезжать в свои новые дома. По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, сельчане написали письмо акиму Бурлинского района с просьбой не переселять их зимой. Аргументируют березовцы это тем, что в новом ПДП нет школы и детям будет трудно ездить на учебу в другое село. К слову, село Аралтал по новому генплану относится к городу Аксай и называется ПДП "Аралтал". Напомним,впервые 25 детей и 4 взрослых села Березовка Бурлинского района ЗКОобратились в больницу 28 ноября 2014 года. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, тошнота. Все они были госпитализированы в Бурлинскую ЦРБ. 4 декабряв больницу попали 23 человека, 17 из которых дети. 20 января на встречу с жителями приезжали первый вице-министр энергетики Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и руководитель управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ. Жителям объявили, что никто их переселять не будет, так как отравление детей из-за токсического воздействия не подтвердилось. В конце мартасреди жителей злополучного села провели анкетирование, где у людей выясняли, куда именно они хотели бы переехать: в город Аксай, поселки Аралтал и Бурлин. 24 июня в поселке Березовка Бурлинского района ЗКОместные власти провели сход с жителями, где обсудили этапы и сроки переселения.   doma Araltal (2)     doma Araltal (9) Фото Медета МЕДРЕСОВА