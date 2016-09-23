Суд санкционировал его арест сроком на два месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". trup2212 (6) 22 сентября Уральский городской суд санкционировал арест 28-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве 36-летнего местного жителя в дачном обществе "Вишенка" в Уральске. Напомним, 19 сентября в 22.00 в дачном обществе "Вишенка" в колодезной яме был обнаружен труп мужчины 1980 года рождения, замурованный в бетон. На теле погибшего были признаки насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан мужчина 1988 года рождения. По данному факту было начато уголовное дело по статье 99 УК РК - "Убийство".