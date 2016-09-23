закройте канализационный люк

Мы жильцы дома по адресу достык 244/3.у нас открыт канализационый колодец, сколько не обращались в водоканал они доют одни отписки что якобы сделали а на самом деле нет там нет железобетоной плиты и канализационого люка уважаемый мой город прошу вас помочь нам в решении этой проблемы