БОМЖИ. РЖД. СВАЛКА

На территории РЖД по адресу ул. Казакова 8/6 на протяжении полугода ни разу не делали уборку, рядом с тратуаром на траве уютно располагаются бомжи которые любят хорошенько нажраться и справить нужду прям там же. На проходной тротуара невозможно пройти из за запаха и вида на это замечательное РЖД! 15.09.16 была стрижка травы, но это только ухудшило проблему, так как мусор теперь ничего не скрывает! Надеюсь нас услышат и помогут решить эту проблему, а пока продолжаем "любоваться"!