Сегодня, 23 сентября, комиссия, в состав которой вошли родители детей с ДЦП, представители общественных организаций, прокуратуры, ДКНБ и медучреждений, решила на что пойдут 10 миллионов тенге. Такую сумму олимпийский чемпион Данияр ЕЛЕУСИНОВ передал в фонд "Байтерек". Родители детей с ДЦП озвучили два предложения. Первое - закупить дорогостоящее оборудование, необходимое для реабилитации больных детей. Вторым предложением было раздать деньги больным детским церебральным параличом на лечение. Впрочем, второе предложение поддержки не нашло, поскольку всего за две недели в фонд "Байтерек" обратились почти 80 человек с просьбой выделить деньги на лечение. - Среди них не только дети, но и взрослые. И ведь 80 человек - это только начало. В области насчитывается более 800 детей с ДЦП, - говорит председатель общественного фонда "Байтерек" Мерует САНКАЕВА. Таким образом, члены комиссии решили, что будет правильно закупить оборудование для реабилитации больных ДЦП, которого еще в нашей области нет. - Мы с родителями соберем предложения нескольких вариантов оборудования, затем снова соберем комиссию, чтобы совместно решить какое именно оборудование, на какую сумму и где будем закупать, - говорит Мерует САНКАЕВА. Напомним, 7 сентября аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ подарил олимпийскому чемпиону Данияру ЕЛЕУСИНОВУ и его отцу-тренеру сертификаты на сумму 10 млн тенге каждый. - Свой сертификат я отдаю в фонд "Байтерек" на лечение деток, больных ДЦП. Мне, как и многим людям, больно смотреть на маленьких ангелочков, которые страдают от этой болезни, и чтобы им помочь я отдаю 10 миллионов тенге на их лечение, - заявил Данияр ЕЛЕУСИНОВ.