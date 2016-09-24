Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ведомства, мать оставила пятилетнюю дочь на трассе из-за того, что ее новый сожитель был против девочки. - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрено гражданское дело по иску ГУ "Махамбетский отдел образования" о лишении родительских прав женщины, которая оставила на трассе пятилетнюю дочь. В суде установлено, что ответчик в мае 2016 года на трассе Атырау - Алмалы оставила дочь 2011 года рождения. Девочку нашли инспекторы по делам несовершеннолетних и устроили в центр адаптации, - рассказали в пресс-службе суда. - Свои деяния ответчик пояснила тем, что ее новый сожитель был против дочери от предыдущего брака, тем самым она вынуждена была оставить ее на трассе, и в данный момент опять беременна двойней. Стоит отметить, что ответчик ранее была лишена родительских прав в отношении двух старших детей, - говорится в сообщении суда. Решением суда ответчик была лишена родительских прав и в отношении третьего ребенка. Решение суда не вступило в законную силу.