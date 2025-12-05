Стоит отметить, что в рамках проходящего в Актобе международного инвестиционного форума на мероприятие прибыли делегации из 20 государств и 7 послов.

Первый день этнофестиваля называется «Тағылым» - «Наставление», второй - «Дәстүрлер жаңғырығы» - «Эхо традиций», а третий - «Салбурын». Еще одно важное мероприятие - традиционная раздача сыбага во время забоя скота в селах области, проходящая 4–6 декабря, в рамках которой проявляется уважение к старшим и младшим.

В день «Тағылым» в образовательных учреждениях прошли познавательные занятия и мастер-классы, направленные на популяризацию национальных ценностей.

Сегодня перед центром искусств в Актобе состоялось официальное открытие фестиваля «Сыбаға – 2025», которое началось с культурно-развлекательной программы «Алтыбақан».

Национальный фестиваль традиций «Сыбага – 2025» начался с культурно-развлекательной программы «Алтыбакан», прошедшей перед центром искусств. Наполненные национальными мотивами сценические постановки, народные игры и традиционные мелодии придали торжественный тон началу фестиваля и подарили гостям атмосферу настоящего праздника искусства.

На церемонии открытия этнофестиваля аким области Асхат Шахаров выступил с приветственной речью, отметив, что национальный фестиваль традиций «Сыбага» проводится в регионе второй год подряд.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая отметил: «Народ, который живет только прошлым, не сможет стать цивилизованной страной. Если хотим повысить качество нации, мы должны всем обществом сформировать новую систему ценностей». Обычаи и традиции - неиссякаемый источник прогресса человечества. Как бы ни развивался научно-технический прогресс, мы должны донести до подрастающего поколения, что нельзя отказываться от ценностей, заложивших фундамент наших достижений, - сказал глава региона.

Стоит отметить, что в рамках проходящего в Актобе международного инвестиционного форума на мероприятие прибыли делегации из 20 государств и 7 послов. Аким выразил благодарность гостям, а также мастерам и ценителям искусства, вносящим вклад в развитие национальной культуры.

В рамках этнофестиваля, направленного на продвижение национальной идентичности и современное представление духовного наследия предков, состоялась крупная концертная программа «Дәстүрлер жаңғырығы».

Во время концерта зрителям представили народные песни, жыр-дастаны, кюи, инструментальные композиции, а также коллекции отечественных дизайнеров в этностиле. Коллекции бренда «Тәрбия», Мейрамгуль Таубатыровой, Гульмиры Акматовой из Кыргызской Республики, Сабины Күнкей, Жаннар Мендикуловой из Мангистау, Инабаты Искендир продемонстрировали утончённую красоту национальной одежды.

Кульминацией концерта стало выступление Народной артистки Казахстана Тамары Асар, чьи проникновенные песни зрители встретили с большим восторгом.

В ресторане «Сарқыт» состоялся гастро-фестиваль «Вкус, пришедший из древности», где каждый район области представил свои традиционные национальные блюда, рассказав об их происхождении и символическом значении. Одним из блюд, привлекших особое внимание гостей, стал үлпершек – символ заботы и родительской любви к дочери.

Участница фестиваля Назифа Алдрапекова рассказала, что раньше это блюдо специально готовили тогда, когда молодая замужняя женщина впервые наведывалась в родительский дом.

—Я приготовила блюдо, которое предназначалось для девушки, покидающей родительский дом. В старину замужняя женщина приезжала к родителям только с разрешения мужа. И в такие моменты родные специально готовили для нее особое угощение – үлпершек, - сказала она.

По словам участников и гостей, фестиваль стал не просто праздником вкуса, но и возможностью вновь прикоснуться к глубинным культурным традициям.